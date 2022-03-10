Бабаев об отъезде легионеров: «Финны взяли от КХЛ все, что можно, выиграли Олимпиаду»

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Шуми Бабаев Сборная Финляндии по хоккею чемпионат Финляндии КХЛ Федерация хоккея Финляндии Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Матч ТВ Хоккей

Шуми Бабаев высказался о массовом отъезде легионеров из КХЛ.

«Иностранным хоккеистам, в основном финнам, звонили родственники, из национальных федераций. Говорят, мы настоятельно советуем, рекомендуем [покинуть КХЛ]. Они взяли от лиги все, что можно, выиграли Олимпиаду.

Они могут уехать в чемпионат Финляндии и помогать теперь своим там. Некоторые ребята создают эти чаты и создают давление на земляков, мол «давайте, валим, давайте это, давайте другое».

КХЛ ведет себя грамотно, не оказывает давление. Если посмотреть, что происходит в КХЛ после того, как легионеры уехали, то чемпионат ничего не потерял. У нас тенденции, показывающие, что хоккей не стоит на месте», – сказал агент.

Легионеры массово покидают КХЛ: кажется, плей-офф доиграют только российские хоккеисты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные