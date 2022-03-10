Гендиректор «Салавата» об уходе легионеров: «С точки зрения их общественности, играя в России, они поддерживают российские власти»

Ринат Баширов сообщил, что сплотился после отъезда легионеров.

Ранее Теему Хартикайнен, Юха Метсола, Сакари Маннинен и Филип Ларсен покинули клуб КХЛ. «Салават» остался без легионеров.

«С первого дня событий на Украине иностранные хоккеисты проявили обеспокоенность. Мы с ними разговаривали, был нормальный разговор, мы их успокоили, что у ребят есть полная безопасность и контракты. Сказали, что давайте заниматься хоккеем, но чем дальше развивались события, тем сложнее было разговаривать.

У них были две причины покинуть клуб: личная безопасность и второе - с точки зрения их общественности, играя в России, они поддерживают российские власти. В то же время они признавали, что у них однобокая информация.

Была встреча с главой республики, им вновь дали гарантии безопасности, в том числе предлагали самолет в любую точку мира в любой сложный момент. Просили не делать скоропалительных решений. Не прошло и суток, как давление усилилось, они пришли ко мне в кабинет, где каждый высказал свою точку зрения. Стало понятно, что дальнейшее их пребывание в команде невозможно. Мы с ними разного менталитета, в чем-то убедить их было сложно.

В беседе были, в том числе, и слезы. Был такой момент на первой встрече, когда я сказал, что никто их насильно держать не будет в команде. В ответ был вздох, тогда я понял, насколько сильное на них оказывают давление.

Пока сложно сказать, стал ли клуб сильнее или слабее в целом. Сейчас команда не слабее, дальше в плей-офф посмотрим. Команда сплотилась», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».

Легионеры массово покидают КХЛ: кажется, плей-офф доиграют только российские хоккеисты