Гендиректор «Салавата» об уходе легионеров: «С точки зрения их общественности, играя в России, они поддерживают российские власти»

Теги Салават Юлаев КХЛ Политика Матч ТВ Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов сообщил, что «Салават Юлаев» сплотился после отъезда легионеров.

Ранее Теему Хартикайнен, Юха Метсола, Сакари Маннинен и Филип Ларсен покинули клуб КХЛ. «Салават» остался без легионеров.

«С первого дня событий на Украине иностранные хоккеисты проявили обеспокоенность. Мы с ними разговаривали, был нормальный разговор, мы их успокоили, что у ребят есть полная безопасность и контракты. Сказали, что давайте заниматься хоккеем, но чем дальше развивались события, тем сложнее было разговаривать.

У них были две причины покинуть клуб: личная безопасность и второе - с точки зрения их общественности, играя в России, они поддерживают российские власти. В то же время они признавали, что у них однобокая информация.

Была встреча с главой республики, им вновь дали гарантии безопасности, в том числе предлагали самолет в любую точку мира в любой сложный момент. Просили не делать скоропалительных решений. Не прошло и суток, как давление усилилось, они пришли ко мне в кабинет, где каждый высказал свою точку зрения. Стало понятно, что дальнейшее их пребывание в команде невозможно. Мы с ними разного менталитета, в чем-то убедить их было сложно.

В беседе были, в том числе, и слезы. Был такой момент на первой встрече, когда я сказал, что никто их насильно держать не будет в команде. В ответ был вздох, тогда я понял, насколько сильное на них оказывают давление.

Пока сложно сказать, стал ли клуб сильнее или слабее в целом. Сейчас команда не слабее, дальше в плей-офф посмотрим. Команда сплотилась», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».

Легионеры массово покидают КХЛ: кажется, плей-офф доиграют только российские хоккеисты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные