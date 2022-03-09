Алексей Шевченко: «Тренер харьковского «Витязя» Лазаренко укрывал в своем доме 12 человек из команды. Российских ребят, белорусских»

рассказал о спасении Алексеем Лазаренко игроков харьковского «Витязя».

Бывший нападающий клубов КХЛ работает тренером украинского клуба, за который ранее выступал.

«Пришло время рассказать о человеческом подвиге во время того, что сейчас происходит на Украине. Тренер харьковского клуба Алексей Лазаренко укрывал в своем доме 12 человек из команды. Там были российские ребята, белорусские. По понятным причинам до них не могли добраться спецслужбы России (они в курсе и занимались этим вопросом).

И вот Лазаренко кормил пацанов, подбадривал, спасал. Они находились в Харькове, в Шевченковском районе. Но два дня назад Лазаренко понял, что в последнее время стало совсем опасно. Часть пацанов он провел до вокзала (объясняя ситуацию на каждому посту с автоматами) и отправил на поезде во Львов (они уже в Польше), а вчера вторую часть вывез к российской границе – и они уже в Белгородской области. Рискуя жизнью, рискуя своей безопасностью.

Я сомневался, писать ли о Лазаренко. Непонятно, как бы это восприняли у него дома. Но Лазаренко сказал так: «Я каждому могу обосновать свой поступок. Укрывал не преступников, а пацанов-хоккеистов. Я их тренер и несу ответственность за ребят, пока они со мной. Иначе и не мог поступить. А кого мне бояться? Я у Воробьева тренировался и ничего не боюсь».

Лазаренко играл в России очень долго. Выступал за , , и . Выбран в 7 раунде драфта НХЛ 1994 года (помните, Твердовский в тот год ушел вторым). Так вот, Лазаренко – настоящий хоккеист и герой. И когда понимаешь, что есть такие люди, значит, мир точно будет спасен. Такими, как Алексей. Спасибо от всех нас за этот подвиг. Но Лазаренко и подвигом это не считает», – написал журналист.