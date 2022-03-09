Олег Матыцин: «Миссия чистого спорта – объединить и создать платформу для диалога. Он не должен быть средством дискриминации и манипулирования»

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил против политизации в спорте и манипулирования спортсменами.

«Миссия чистого спорта состоит в том, чтобы объединить и создать платформу для диалога.

Мы считаем, что спорт не должен быть средством какой-либо дискриминации и манипулирования», – заявил министр на первом заседании президиума 8-й сессии конференции сторон международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Заседание президиума, участие в котором принимает российская делегация во главе с Матыциным, проходит в Дубае 9 марта.

В рамках заседания участники обсудят план работы на 2022-2023 годы, Практическое руководство и Рамочные меры по усилению выполнения Конвенции государствами-участниками, деятельность Фонда для искоренения допинга в спорте, а также формулу финансирования Всемирного антидопингового агентства ( ).