Крикунов о давлении на Овечкина: «Спортсменов начали в политические игры втягивать. Америка всегда ратовала за свободу мнений – зачем сейчас навязывать свои взгляды?»

уверен, что давление не повлияет на состояние .

– У вас нет ощущения, что сейчас весь играет не только на победу, но и на рекорд Овечкина?

– Нет, это вряд ли. Современный хоккей – такая быстрая игра, что на льду об этом просто некогда думать, надо за доли секунды конкретные решения принимать.

Просто Овечкин забивает победные голы, умеет открываться в нужный момент в нужном месте, вот шайбы к нему и прилетают. Это только Дацюк в свое время Халла постоянно на бросок выводил, пока ему товарищи по команде не сказали: «Да хватит уже тебе все время на него пасовать! Прекращай».

– Овечкин сейчас находится под психологическим давлением со стороны СМИ. Но похоже, что это на его результативность не влияет?

– Понятно, что ему сейчас стараются много провокационных вопросов задавать. Но клуб уже принял меры, чтобы защитить от них игрока. Америка же сама всегда ратовала за свободу слова, свободу мнений. Так зачем же сейчас навязывать другим свои взгляды? Ведь понятно, что все наши ребята, которые в сейчас выступают, душой все равно за Россию.

Не думаю, что на Овечкина это так уж сильно давит. Большинству рядовых американцев все равно, кто там и за что за океаном воюет. Это политические игры, куда, увы, в последнее время и спортсменов начали втягивать.

На Западе сколько лет кричали, что спорт вне политики. Это же был лозунг МОК. А сейчас даже людям с ограниченными возможностями запретили на Паралимпиаде выступать. Идиоты конченые… – заявил главный тренер рижского .