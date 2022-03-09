Вайсфельд о шансах «Спартака» пройти СКА: «Их очень мало. Красно-белые забыли, когда играли в последний раз, а питерцы в тонусе»

сомневается в способности «Спартака» выбить из плей-офф КХЛ.

Команды встретятся в 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Теоретически шансы есть, но вот практически их очень мало. Понятно, что у СКА игроки значительно выше уровнем.

Но я думаю, что самое большое преимущество питерцев в серии со «Спартаком» будет даже не в более сильном составе, а в том, что армейцы сейчас в хорошем тонусе. Они провели четыре очень хороших матча, одержали в том числе волевые победы. Команда набрала хороший ход, игроки уверены в себе.

А , наверное, уже и забыл, когда играл последний раз. Деньги бы я на красно-белых в этой серии точно не поставил», – сообщил бывший генеральный менеджер клубов .