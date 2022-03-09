Владимир Крикунов: «Овечкин начал играть мудрее. Скорость не снизилась, просто он знает, где притормозить»

отметил более мудрый подход форварда к игре.

– Некоторые специалисты за океаном считают, что Александр в последние годы изменил стиль игры. Согласны с ними?

– Не то чтобы изменил, просто больше начал играть в наш комбинационный хоккей. Раньше он за счет своей великолепной скорости мог в одиночку моменты создавать, убегая от защитников. А сейчас все быстрее стали играть. Поэтому и Саша начал действовать мудрее.

У него же огромный опыт за плечами. И, если ты при этом еще и физически в полном порядке, этот опыт дает тебе дополнительное преимущество.

Скорость у Овечкина не снизилась. Просто он стал играть более рационально. Знает, где надо добавить, а где притормозить, – отметил главный тренер рижского .

Овечкин идет еще на один рекорд. Может обойти Буре и Гретцки по голам в пустые ворота