Лавиолетт о дубле Овечкина «Калгари»: «Все в «Вашингтоне» рады за него. Я думал, будет и 3-й гол»

высказался об игре в матче с .

Дубль российского нападающего помог американской команде победить со счетом 5:4. В списке лучших снайперов НХЛ Овечкин теперь делит с 3-е место.

«Я думал, что он и третью шайбу в конце сможет забросить. Он нащупал, с какого расстояния нужно бросать. Но, кажется, еще раньше он попал то ли в штангу, то ли в перекладину, и шайба отскочила не в ворота. И все же здорово, что он сделал дубль.

Мне кажется, парни рады за него. Не уверен, стараются ли они просто ему не мешать. Мы такие вещи не обсуждаем. Но все понимают, что происходит, и здорово быть частью этой истории. Здорово иметь отношение к матчу, в котором он забрасывает две шайбы.

И я не думаю, что все это как-то отвлекает от того, как играет наша команда. Мы просто играем, а ему удается забивать.

Овечкин движется вверх в списке и однажды доберется до цели, но остальных хоккеистов нашей команды это не отвлекает. Парни просто действительно рады за него. Он заслуживает этого», – сказал главный тренер «Вашингтона».

Овечкин догнал Ягра по голам в НХЛ – у них по 766. Так он отметил 1000-й матч с Бэкстремом