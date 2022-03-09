Крикунов об Овечкине: «Он неуемный, всегда играет как молодой. Огромная внутренняя энергия»

объяснил спортивное долголетие форварда .

– Я ни одной минуты не сомневался, что Саша догонит Ягра по голам уже в этом сезоне. Вот для того, чтобы Гретцки достать, ему придется изрядно потрудиться.

В принципе, пятилетний контракт с «Вашингтоном» это сделать позволяет. Главное, чтоб еще и здоровья хватило. Но этим его бог не обидел.

– И все же удивляет, как Овечкину удается в 36 лет забрасывать по 36 шайб за сезон?

– Саша – неуемный форвард на льду. Он всегда играет как молодой. Ему голов всегда мало, желание забивать никогда не пропадает. У Овечкина огромная внутренняя энергия, которая позволяет и в 36 лет двигаться нормально. Плюс уже наработанное мастерство: все игровые навыки отточены до идеального состояния. Поэтому он не снижает планку.

– 36 шайб за сезон в – это очень круто?

– Гораздо круче то, что Саша этого результата достигает из года в год. Эта стабильность и сделала его одним из величайших снайперов в мировом хоккее за всю его историю. Смотрю, как он забивает, и понимаю, что он Гретцки вполне может обойти. Сам он об этом говорить не любит, но я чувствую, что в глубине души Саша поставил себе именно такую задачу. Он буквально рвется вперед, – отметил главный тренер рижского .

Овечкин догнал Ягра по голам в НХЛ – у них по 766. Так он отметил 1000-й матч с Бэкстремом