Кожевников о том, догонит ли Овечкин Хоу в этом сезоне: «Вряд ли. Только если по 10 голов в каждой игре забивать»

считает, что вряд ли догонит Горди Хоу в этом сезоне.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У обоих по 766 голов. Выше идут только (801) и (894).

«До Хоу осталось 35 шайб, вряд ли Овечкин догонит его в этом сезоне. Если только по 10 будет в каждой игре забивать, чтобы Александр в этом году его съел (смеется).

Пока масть идет. У Овечкина есть цель, думаю, настроится. А там уже и Гретцки рядом», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Каменский о том, догонит ли Овечкин Хоу в этом сезоне: «Для Саши вполне реально забить еще 35 шайб. Но будет тяжеловато»

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