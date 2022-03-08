Дмитрий Кагарлицкий: «Ак Барс» планирует стать второй командой в истории КХЛ, которая отыграется с 0-3 в серии»

выразил желание отыграться с 0-3 в серии и победить .

– три раза за два года проиграл «Авангарду» в кубковом овертайме. Как вы настраивались на этот?

–Мы чувствовали ответственность, но все ребята были заряжены.

Говорили друг другу, что не должно быть никаких нервов. Играем на победу. Да и тренер произнес достаточно хорошую речь.

– Кэмпфер рассказал, что Хартли его предупредил – за ним будут охотиться игроки «Авангарда». А если бы полезли с кулаками на вас?

– Я уже достаточно лет играю под прессом. Так что разберемся. У нас хорошая боевитая команда, где каждый может подраться, если того требует ситуация.

В первую очередь надо играть в хоккей, побеждать. Но если потребует ситуация, любой встанет друг за друга. Это вообще не вопрос.

– Только один раз в истории команда спасала серию при счете 0-3. На вас давит, что вы оказались на краю пропасти?

– Мы планируем стать второй такой командой в истории. Давление уже отпустили, и нам отступать некуда. Будем играть на победу.

– Кто-то приехал сюда ради прощального матча . Что он сказал вам перед матчем?

– Данис занимался, готовился к следующей игре. Все в штатном режиме.

Мы не выходили на его прощальный матч, а верили, что переведем серию домой. Прощальной речи не было, готовились к победе, – сказал нападающий «Ак Барса».