Дмитрий Кагарлицкий: «Ак Барс» планирует стать второй командой в истории КХЛ, которая отыграется с 0-3 в серии»

Дмитрий Кагарлицкий выразил желание отыграться с 0-3 в серии и победить «Авангард».
– «Ак Барс» три раза за два года проиграл «Авангарду» в кубковом овертайме. Как вы настраивались на этот?
–Мы чувствовали ответственность, но все ребята были заряжены.
Говорили друг другу, что не должно быть никаких нервов. Играем на победу. Да и тренер произнес достаточно хорошую речь.
– Кэмпфер рассказал, что Хартли его предупредил – за ним будут охотиться игроки «Авангарда». А если бы полезли с кулаками на вас?
– Я уже достаточно лет играю под прессом. Так что разберемся. У нас хорошая боевитая команда, где каждый может подраться, если того требует ситуация.
В первую очередь надо играть в хоккей, побеждать. Но если потребует ситуация, любой встанет друг за друга. Это вообще не вопрос.
– Только один раз в истории КХЛ команда спасала серию при счете 0-3. На вас давит, что вы оказались на краю пропасти?
– Мы планируем стать второй такой командой в истории. Давление уже отпустили, и нам отступать некуда. Будем играть на победу.
– Кто-то приехал сюда ради прощального матча Даниса Зарипова. Что он сказал вам перед матчем?
– Данис занимался, готовился к следующей игре. Все в штатном режиме.
Мы не выходили на его прощальный матч, а верили, что переведем серию домой. Прощальной речи не было, готовились к победе, – сказал нападающий «Ак Барса».