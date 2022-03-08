Дмитрий Квартальнов: «Ак Барсу» нельзя было проигрывать – ребята справились с давлением. Все на тоненького, здорово, что мы перевернули страничку»

Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ) в четвертом матче серии.
– Хорошая игра.
Немного не дотерпели, но рады, что наконец-то обыграли «Авангард» в овертайме, потому что и в прошлом году, и в этом в овертаймах мы были очень не очень. Здорово, что едем в Казань, возвращаем туда серию.
– Что говорили игрокам в перерыве перед овертаймом?
– Сказал ребятам, что хватит, наверное, проигрывать в овертаймах, наш черед должен прийти. Но на самом деле не надо было ничего говорить. Все прекрасно все понимают.
– Как вы настраивали хоккеистов, чтобы наконец пробить вратаря соперника?
– У нас были хорошие моменты и в первом периоде, и во втором. Здорово, что забили три гола, когда в прошлом матче было ноль.
Понимаете, все на тоненького. Здорово, что мы перевернули эту страничку.
– За счет чего получилось поменять игру? Сегодня она действительно была другой.
– Я не думаю, что мы много всего поменяли. Реализовали моменты, которые были, и в этом и есть разница.
Можно говорить, что успокоили ребят, но проигрывать нельзя было – давление было на ребят, и они справились.
Давление продолжится, но ничего, у нас хорошая команда, которая умеет играть.
– Есть разочарование от того, что вратарь соперника тащит все, а Тимур Билялов не справляется с бросками, которые должен брать?
– Тимур играет очень хорошо, нас это устраивает. Дело в нас – нужно чуть больше забивать, играть в стык.
Если бы клюшка была в одной руке, то не было бы ни первого, ни второго гола, – приводит «Бизнес Online» слова главного тренера «Ак Барса».
«Ак Барс» победил «Авангард» в овертайме 4-го матча, вернув серию в Казань при счете 1-3