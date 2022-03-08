Дмитрий Квартальнов: «Ак Барсу» нельзя было проигрывать – ребята справились с давлением. Все на тоненького, здорово, что мы перевернули страничку»

поделился эмоциями после победы над (3:2 ОТ) в четвертом матче серии.

– Хорошая игра.

Немного не дотерпели, но рады, что наконец-то обыграли «Авангард» в овертайме, потому что и в прошлом году, и в этом в овертаймах мы были очень не очень. Здорово, что едем в Казань, возвращаем туда серию.

– Что говорили игрокам в перерыве перед овертаймом?

– Сказал ребятам, что хватит, наверное, проигрывать в овертаймах, наш черед должен прийти. Но на самом деле не надо было ничего говорить. Все прекрасно все понимают.

– Как вы настраивали хоккеистов, чтобы наконец пробить вратаря соперника?

– У нас были хорошие моменты и в первом периоде, и во втором. Здорово, что забили три гола, когда в прошлом матче было ноль.

Понимаете, все на тоненького. Здорово, что мы перевернули эту страничку.

– За счет чего получилось поменять игру? Сегодня она действительно была другой.

– Я не думаю, что мы много всего поменяли. Реализовали моменты, которые были, и в этом и есть разница.

Можно говорить, что успокоили ребят, но проигрывать нельзя было – давление было на ребят, и они справились.

Давление продолжится, но ничего, у нас хорошая команда, которая умеет играть.

– Есть разочарование от того, что вратарь соперника тащит все, а не справляется с бросками, которые должен брать?

– Тимур играет очень хорошо, нас это устраивает. Дело в нас – нужно чуть больше забивать, играть в стык.

Если бы клюшка была в одной руке, то не было бы ни первого, ни второго гола, – приводит «Бизнес Online» слова главного тренера .

«Ак Барс» победил «Авангард» в овертайме 4-го матча, вернув серию в Казань при счете 1-3