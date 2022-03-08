Боб Хартли: «У «Ак Барса» был Кагарлицкий, а у «Авангарда» не получилось завершить момент в овертайме. Им повезло, но победа заслуженна»

высказался после поражения от (2:3 ОТ) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

– Хороший матч: были и взлеты, и падения. У них нужный игрок оказался в нужное время с шайбой – и получился гол.

– Ваши игроки понимали, что есть право на ошибку. У «Ак Барса» такой ошибки не было. Согласны с этим?

– Некое отчаяние, которое они испытывали, пошли им сегодня на пользу, сыграло на руку. Такова природа человека. Нужно отдать им должное. Они хорошо сыграли.

– Сегодня прервалась ваша серия побед в овертайме. В чем секрет постоянной победы?

– Когда игра переходит в овертайм, то нужен только один момент. У нас они были, но не получилось их завершить. У «Ак Барса» был Кагарлицкий.

Я не заостряю внимание на победных сериях в овертайме. Наша физическая форма хороша.

Мы можем выдержать и один, и два, и три овертайма – с этим побед не будет. Сегодня повезло противнику, они заслуженно одержали победу.

– Что с ?

– Он был не способен играть.

– Вы подозвали Кэмпфера к себе после второго периода. Что вы ему сказали?

– Просто спросил: как дела у .

– Почему решили играть от обороны?

– Стиль у нас всегда один. Мы играем одинаково, – приводит «Бизнес Online» слова главного тренера .