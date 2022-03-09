Плющев об Овечкине: «Не знаю эпитетов, которыми можно было бы описать Александра. Это игрок с большой буквы»

считает Александра Овечкина игроком высокого класса.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Ценю мастерство игроков высокого класса – Саша абсолютно точно относится к этой категории. Все остальное для меня совершенно естественно. Человек хорошо делает свою работу.

Он приносит пользу той команде, в которой находится и в то же время не теряет своего авторитета. Я не знаю таких эпитетов, которыми можно было бы описать . Это игрок с большой буквы. Каждый вкладывает в это свое понимание, но для меня игрок – очень высокое звание», – сказал заслуженный тренер России.

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