Овечкин о том, что догнал Ягра: «Такие вехи, числа – это всегда приятно. Надеялся забить еще раз, но все в порядке. Забью завтра»

высказался о том, что догнал по голам в НХЛ.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с чехом 3-е место среди лучших снайперов в истории. У обоих по 766 голов.

Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Такие вехи, числа – это всегда приятно. Очевидно, что это большое дело. Как я всегда говорил, быть такой компании – это очень круто.

Да, в концовке я надеялся забить и третий гол, но шайба попала в коньки сопернику. Все в порядке. Забью завтра», – сказал Овечкин.

Завтра предстоит провести матч с «Эдмонтоном».

Овечкин разделил с Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Он забил 765-й и 766-й голы в матче с «Калгари»