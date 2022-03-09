Овечкин о том, что догнал Ягра: «Такие вехи, числа – это всегда приятно. Надеялся забить еще раз, но все в порядке. Забью завтра»

Теги Вашингтон Калгари Яромир Ягр Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался о том, что догнал Яромира Ягра по голам в НХЛ. 

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с чехом 3-е место среди лучших снайперов в истории. У обоих по 766 голов. 

Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). 

«Такие вехи, числа – это всегда приятно. Очевидно, что это большое дело. Как я всегда говорил, быть такой компании – это очень круто. 

Да, в концовке я надеялся забить и третий гол, но шайба попала в коньки сопернику. Все в порядке. Забью завтра», – сказал Овечкин. 

Завтра «Вашингтону» предстоит провести матч с «Эдмонтоном». 

Овечкин разделил с Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Он забил 765-й и 766-й голы в матче с «Калгари»

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