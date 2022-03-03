Плющев о «Динамо»: «Не знаю, что происходит с командой. Было ощущение, что ребята вышли поиграть для аппетита»

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Владимир Плющев считает, что «Динамо» надо было серьезнее готовиться к плей-офф.

Заслуженный тренер России поделился мнением о первых матчах плей-офф в Западной конференции.

«Будут ли ЦСКА и «Локомотив» в дальнейших матчах серии действовать в закрытом стиле? Не знаю. Дело в том, что идет плей-офф, игры на вылет, поэтому ясно, что любая команда будет искать счастье у чужих ворот, поэтому не думаю, что команды будут закрываться.

Конечно, обороне они должны предъявлять определенное внимание, без этого никак нельзя. Здесь вопрос заключается в исполнительском мастерстве. По крайней мере, чем выше исполнительское мастерство у игроков, тем активнее они будут играть.

Игра Шалунова? У него не задался сезон. По какой причине? Не знаю. Не скажу, что он как-то ярко сыграл. Он сыграл хорошо, может, как-то поймал игру свою и в дальнейшем, действительно, покажет игру более яркую.

Что исправить «Динамо», чтобы остановить «Северсталь»? «Динамо» далеко не показало ту игру, которую от него ждут руководители и болельщики. Ни в тактическом плане, ни в физическом плане они не были лучше. Не знаю, что там происходит с командой.

Очень слабо сыграли вратари. Надо было, наверное, к плей-офф готовиться более серьезно, нельзя было рассчитывать на авось. Такое ощущение было, что ребята вышли поиграть для аппетита», – сказал Плющев.

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