Георгиев – 8-й в топ-50 кандидатов на обмен, Чикран – 1-й, Жиру – 3-й, Клингберг – 5-й (TSN)

Александр Георгиев вошел в топ-10 кандидатов на обмен по версии TSN.

Издание представило рейтинг из 50 игроков, которых могут обменять.

Первое место в списке занял защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран, вторым стал Бен Чиарот из «Монреаля». Третье место в рейтинге занял нападающий «Филадельфии» Клод Жиру.

Из россиян в топ-50 также вошел форвард Виталий Кравцов.

Напомним, дедлайн обменов в намечен на 21 марта.

1. Джейкоб Чикран («Аризона»)

2. Бен Чиарот ( )

3. Клод Жиру («Филадельфия»)

4. Томаш Гертл ( )

5. Джон Клингберг («Даллас»)

6. Марк Джиордано («Сиэтл»)

7. Джастин Браун ( )

8. Александр Георгиев («Рейнджерс»)

9. Колин Миллер («Баффало»)

10. Павел Заха ( )

11. Макс Доми («Коламбус»)

12. Фил Кессел («Аризона»)

13. Марк-Андре Флери («Чикаго»)

14. Брэндон Хэйгл («Чикаго»)

15. Хампус Линдхольм («Анахайм»)

...41. Виталий Кравцов («Рейнджерс»)