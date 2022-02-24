Георгиев – 8-й в топ-50 кандидатов на обмен, Чикран – 1-й, Жиру – 3-й, Клингберг – 5-й (TSN)

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Александр Георгиев вошел в топ-10 кандидатов на обмен по версии TSN.

Издание представило рейтинг из 50 игроков, которых могут обменять.

Первое место в списке занял защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран, вторым стал Бен Чиарот из «Монреаля». Третье место в рейтинге занял нападающий «Филадельфии» Клод Жиру.

Из россиян в топ-50 также вошел форвард Виталий Кравцов.

Напомним, дедлайн обменов в НХЛ намечен на 21 марта.

1. Джейкоб Чикран («Аризона»)

2. Бен Чиарот («Монреаль»)

3. Клод Жиру («Филадельфия»)

4. Томаш Гертл («Сан-Хосе»)

5. Джон Клингберг («Даллас»)

6. Марк Джиордано («Сиэтл»)

7. Джастин Браун («Филадельфия»)

8. Александр Георгиев («Рейнджерс»)

9. Колин Миллер («Баффало»)

10. Павел Заха («Нью-Джерси»)

11. Макс Доми («Коламбус»)

12. Фил Кессел («Аризона»)

13. Марк-Андре Флери («Чикаго»)

14. Брэндон Хэйгл («Чикаго»)

15. Хампус Линдхольм («Анахайм»)

...41. Виталий Кравцов («Рейнджерс»)

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