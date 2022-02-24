Георгиев – 8-й в топ-50 кандидатов на обмен, Чикран – 1-й, Жиру – 3-й, Клингберг – 5-й (TSN)

Александр Георгиев вошел в топ-10 кандидатов на обмен по версии TSN.
Издание представило рейтинг из 50 игроков, которых могут обменять.
Первое место в списке занял защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран, вторым стал Бен Чиарот из «Монреаля». Третье место в рейтинге занял нападающий «Филадельфии» Клод Жиру.
Из россиян в топ-50 также вошел форвард Виталий Кравцов.
Напомним, дедлайн обменов в НХЛ намечен на 21 марта.
1. Джейкоб Чикран («Аризона»)
2. Бен Чиарот («Монреаль»)
3. Клод Жиру («Филадельфия»)
4. Томаш Гертл («Сан-Хосе»)
5. Джон Клингберг («Даллас»)
6. Марк Джиордано («Сиэтл»)
7. Джастин Браун («Филадельфия»)
8. Александр Георгиев («Рейнджерс»)
9. Колин Миллер («Баффало»)
10. Павел Заха («Нью-Джерси»)
11. Макс Доми («Коламбус»)
12. Фил Кессел («Аризона»)
13. Марк-Андре Флери («Чикаго»)
14. Брэндон Хэйгл («Чикаго»)
15. Хампус Линдхольм («Анахайм»)
...41. Виталий Кравцов («Рейнджерс»)