«Колорадо» интересуется Патриком Кэйном и Джей Ти Миллером (The Fourth Period)

Теги возможные переходы Чикаго Ванкувер Колорадо Фил Кессел НХЛ Патрик Кэйн Клод Жиру Кэл Клаттербак Рикард Ракелль Джей Ти Миллер Арттури Лехконен Макс Доми Хоккей

«Колорадо» интересуется Патриком Кэйном и Джей Ти Миллером.

Как сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта, клуб хочет найти форварда в топ-6 для усиления перед плей-офф. 

Сообщалось, что «Эвеланш» интересуются капитаном «Филадельфии» Клодом Жиру, но могут быть и другие кандидаты. 

Утверждается, что клуб интересовался Патриком Кэйном из «Чикаго» (контракт с кэпхитом 10,5 миллиона долларов действует до 2023 года) и Джей Ти Миллером из «Ванкувера» (5,25 млн до 2023 года). 

«Они стремятся узнать, кто может быть доступен, и речь не обязательно о тех игроках, у кого истекает срок контракта. Рынок свободных агентов в этом плане не так велик. Есть Жиру, есть Рикард Ракелль, Макс Доми, еще, я думаю, Фил Кессел и на этом практически все. 

Они изучают рынок. Джей Ти Миллер не хотел бы это услышать, но «Колорадо» – одна из команд, которая позвонила в Ванкувер и сказала: «Эй, какова цена? Какова ситуация вокруг него?». У них есть еще несколько вариантов, причем речь не только об условной аренде», – сказал Паньотта. 

По данным CapFriendly, у «Колорадо» будет около 3,9 млн долларов под потолком зарплат перед дедлайном. Он назначен на 21 марта. 

При этом команда интересуется и игроками для укрепления глубины атаки. В частности, речь идет об Арттури Лехконене («Монреаль») и Кэле Клаттербаке («Айлендерс»). 

Кэйн хочет завершить карьеру в «Чикаго»: «Это было бы привилегией и честью. Я люблю команду, город и болельщиков»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные