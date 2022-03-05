«Колорадо» интересуется Патриком Кэйном и Джей Ти Миллером (The Fourth Period)

интересуется и Джей Ти Миллером.

Как сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта, клуб хочет найти форварда в топ-6 для усиления перед плей-офф.

Сообщалось, что «Эвеланш» интересуются капитаном «Филадельфии» , но могут быть и другие кандидаты.

Утверждается, что клуб интересовался Патриком Кэйном из «Чикаго» (контракт с кэпхитом 10,5 миллиона долларов действует до 2023 года) и Джей Ти Миллером из (5,25 млн до 2023 года).

«Они стремятся узнать, кто может быть доступен, и речь не обязательно о тех игроках, у кого истекает срок контракта. Рынок свободных агентов в этом плане не так велик. Есть Жиру, есть Рикард Ракелль, Макс Доми, еще, я думаю, и на этом практически все.

Они изучают рынок. Джей Ти Миллер не хотел бы это услышать, но «Колорадо» – одна из команд, которая позвонила в Ванкувер и сказала: «Эй, какова цена? Какова ситуация вокруг него?». У них есть еще несколько вариантов, причем речь не только об условной аренде», – сказал Паньотта.

По данным CapFriendly, у «Колорадо» будет около 3,9 млн долларов под потолком зарплат перед дедлайном. Он назначен на 21 марта.

При этом команда интересуется и игроками для укрепления глубины атаки. В частности, речь идет об Арттури Лехконене («Монреаль») и Кэле Клаттербаке («Айлендерс»).

Кэйн хочет завершить карьеру в «Чикаго»: «Это было бы привилегией и честью. Я люблю команду, город и болельщиков»