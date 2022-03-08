Мартемьянов об удалении Шарова: «Ничего там не было. Не обращаем внимание – мы все поняли, будем сильнее»

Андрей Мартеьмянов дал комментарий после поражения от .

Новосибирский клуб уступил со счетом 3:6 и проигрывает в серии 1-3. Следующий матч пройдет в Уфе.

– Матч разбит на отдельные истории.

Провал в первой половине матче, потом вернулись в игру, появилась спортивная злость. Четвертый гол нас подкосил, было много удалений. Никто руки не опускает, готовимся в следующему матчу.

Внутри коллектива у «Салавата» есть люди, которые проходили школу плей-офф. Которые сами могут принимать решения и делать исход. Нам только предстоит получить опыт.

– Можно сказать, что ошиблись с тактикой на второй период?

– У нас одна тактика. И у них тоже. Надо эмоционально поработать над собой.

– Оцените удаление и его действия?

– Если судьи дали удаление, значит, это не нужное. Если говорить об удалении Шарова, считаю, что там ничего не было. Но так сложилось.

Мы не будем обращать внимание. Мы все поняли. Будем сильнее. У нас уже есть опыт в чемпионате, как выходить из сложных ситуаций.

– Можно сказать, что сыграл неудачно?

– Мы выигрываем и проигрываем вместе. Он сыграл нормально. Я никого не собираюсь винить, кроме себя, – заявил главный тренер .

Форвард «Сибири» Шаров был удален до конца матча с «Салаватом» за удар Панину в голову