Никитин останется главным тренером «Локомотива» (Алексей Шевченко)

останется главным тренером «Локомотива».

«Слышал, что изменений на посту главного тренера «Локомотива» не будет. Игорь Никитин сохранит пост», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

Специалист покинул ЦСКА в прошлое межсезонье и возглавил «Локомотив» после отставки Андрея Скабелки в ходе регулярного чемпионата.

В первом раунде плей-офф ярославцы проиграли бывшей команде своего тренера со счетом 0-4.

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