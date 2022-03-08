Никитин останется главным тренером «Локомотива» (Алексей Шевченко)

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Игорь Никитин останется главным тренером «Локомотива».

«Слышал, что изменений на посту главного тренера «Локомотива» не будет. Игорь Никитин сохранит пост», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в телеграм-канале. 

Специалист покинул ЦСКА в прошлое межсезонье и возглавил «Локомотив» после отставки Андрея Скабелки в ходе регулярного чемпионата. 

В первом раунде плей-офф ярославцы проиграли бывшей команде своего тренера со счетом 0-4. 

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