Валерий Каменский: «Я не увидел лидеров «Локомотива» на льду. Команде не хватило нацеленности на ворота ЦСКА»

Валерий Каменский считает, что «Локомотиву» не хватило нацеленности на ворота в серии с ЦСКА.

Команда из Москвы завершила серию со счетом 4-0 и вышла в следующий раунд плей-офф КХЛ.

«Все игры серии против «Локомотива» были довольно интересными. Мы увидели с вами несколько овертаймов, команды бились на льду. ЦСКА выглядел сильнее «Локомотива», а Иван Федотов в очередной раз поразил своей игрой.

Чего не хватило «Локомотиву»? Реализованных моментов, особенно в большинстве, нацеленности на ворота соперника. На льду я не увидел лидеров «Локомотива», в отличие от лидеров ЦСКА. Думаю, если бы команда Никитина зацепила один матч, серия сложилась бы тяжелее для армейского клуба.

Сергей Федоров с каждой игрой добавляет и добавляет в плане тренерской психологии, заряжает ребят – это видно. Пока результат налицо, посмотрим, что будет дальше», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.

В концовке серии с ЦСКА «Локомотив» был ужасен. Эта апатия – привет боссам клуба за увольнение Скабелки