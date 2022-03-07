Валерий Каменский: «Я не увидел лидеров «Локомотива» на льду. Команде не хватило нацеленности на ворота ЦСКА»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин Сергей Федоров Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Иван Федотов Хоккей

Валерий Каменский считает, что «Локомотиву» не хватило нацеленности на ворота в серии с ЦСКА.

Команда из Москвы завершила серию со счетом 4-0 и вышла в следующий раунд плей-офф КХЛ.

«Все игры серии против «Локомотива» были довольно интересными. Мы увидели с вами несколько овертаймов, команды бились на льду. ЦСКА выглядел сильнее «Локомотива», а Иван Федотов в очередной раз поразил своей игрой.

Чего не хватило «Локомотиву»? Реализованных моментов, особенно в большинстве, нацеленности на ворота соперника. На льду я не увидел лидеров «Локомотива», в отличие от лидеров ЦСКА. Думаю, если бы команда Никитина зацепила один матч, серия сложилась бы тяжелее для армейского клуба.

Сергей Федоров с каждой игрой добавляет и добавляет в плане тренерской психологии, заряжает ребят – это видно. Пока результат налицо, посмотрим, что будет дальше», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.

В концовке серии с ЦСКА «Локомотив» был ужасен. Эта апатия – привет боссам клуба за увольнение Скабелки

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