Никитин о сезоне: «Результат неудовлетворительный. Факт на лицо»

высказался после вылета «Локомотива» из плей-офф.

Команда проиграла ЦСКА в серии первого раунда со счетом 0-4.

«Наверное, итоги сезона сейчас рано подводить. Нужно немного остыть и проанализировать. Результат неудовлетворительный. Что здесь оправдываться? Факт на лицо.

Были допущены ошибки во время подготовки в паузу на Олимпиаду? Если бы мы не были готовы, то в прошлом матче не сыграли бы 4,5 периода в 3 звена. Здесь можно что-то рассказывать или не рассказывать, но результат неудовлетворительный. Все бы, что я ни сказал, это будет как оправдание.

Нет, мы планомерно работали, и думаю, что все было сделано правильно», – сказал главный тренер «Локомотива».

В концовке серии с ЦСКА «Локомотив» был ужасен. Эта апатия – привет боссам клуба за увольнение Скабелки