Никитин на вопрос о кризисе идей на фоне 0-4 с ЦСКА: «Вы сами и ответили на него»

ответил на вопрос о кризисе идей после 0-4 в серии с .

– Что случилось с Паскуале? Такое ощущение, что он поплыл и совсем не выручил. Может быть, он думал не о хоккее?

– Сейчас такое время, что мало кто из иностранцев думает о хоккее. Что касается вратарской позиции, то без разницы, русский там или иностранец, вратарь – это полкоманды. И здесь мы Америку не откроем. Но есть и хороший плюс в том плане, что Исаев получил хорошую практику. Наверное, так.

– Вас всегда считали кубковым тренером, но сейчас вы проиграли седьмой матч кряду в плей-офф и вторую подряд серию. Что случилось? Это кризис идей?

– Вы сами и ответили на свой вопрос.

– Анисимов не имел игровой практики на Олимпиаде. Это сказалось на его форме?

– Здесь надо понимать, что против него был квалифицированный оппонент. И у Артема втягивающие игры сразу пришлись на плей-офф. Поэтому не так просто для него это было. Но он старался и сделал все, что он мог, – сказал главный тренер «Локомотива».

В концовке серии с ЦСКА «Локомотив» был ужасен. Эта апатия – привет боссам клуба за увольнение Скабелки