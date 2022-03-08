Михайлов о мнении, что ЦСКА легко прошел «Локомотив»: «Вы глубоко ошибаетесь. Каждая игра была напряженной»

не считает, что ЦСКА легко дались 4-0 в серии с .

«Вы глубоко ошибаетесь, говоря, что ЦСКА легко прошел «Локомотив». Каждая игра была очень напряженной независимо от счета, была полная самоотдача у обеих команд. В этой спортивной борьбе самоотдача, проявление индивидуального мастерства, которые решили исход матчей, были на стороне ЦСКА.

Отмечу еще уверенную игру Федотова! Я бы не стал выделять кого-то еще конкретно, выделю всю команду и тренерский штаб. Работа в ЦСКА идет плодотворно, но все определяет конечный результат. Уверен, что все будет в порядке.

Попадет ли ЦСКА в финал Кубка Гагарина? Я обычно на такие вопросы не отвечаю. У ЦСКА есть задача, которую все приняли, и сейчас у команды все мысли связаны с Кубком Гагарина», – сказал двукратный олимпийский чемпион.