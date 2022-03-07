Вудкрофт о 2:3 со СКА: «Нас подвело большинство. Если б реализовали шансы в 3-м периоде, была б другая игра»

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Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от СКА (2:3).

Главный тренер минского «Динамо» высказался после третьего матча первого раунда Кубка Гагарина (0-3 в серии).

«Очень разочарованы результатом. Команда играла хорошо, показывала характер, билась во всех эпизодах.

Нас подвело большинство. Если бы реализовали свои шансы в третьем периоде, была бы другая игра. Будем разбирать ошибки. Что я могу сказать? Просто большое разочарование.

Усов был выбран капитаном для того, чтобы встряхнуть команду. Колосов много работает на тренировках, мы дали ему возможность сыграть, и он отлично себя проявил», – сказал Вудкрофт.

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