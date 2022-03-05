Вудкрофт о 0-2 со СКА: «В Минске будем бороться до последнего, играть на победу»

Тренер минского «Динамо» пообещал борьбу до последнего в домашних матчах со .

В двух первых матчах серии первого раунда Кубка Гагарина клуб из Санкт-Петербурга одержал победы и захватил лидерство – 2-0.

– Думаю, сыграло сегодня гораздо лучше. Мы начали так, как команда, которой мы хотели бы быть, – по скоростям, по силовой борьбе, нам удавалось лучше соперничать с оппонентом. Нужно так же продолжать действовать в зоне атаки, создавать моменты, работать перед воротами, ловить отскоки, играть на добивании. Надо заставлять вратаря соперника работать больше – так мы вернемся в серию.

– За счет чего можно увеличить количество бросков в створ в Минске?

– Этот матч уже был ближе, счет 3:1 не отразил того, насколько сложно было обеим командам. Что касается моментов, нам нужно просто быстрее принимать решения в зоне противника для обострения.

В третьем периоде так и было, у нас больше получалось, но СКА очень хорошо действует в зоне обороны. Для нас это вызов, мы должны с ним справиться и больше времени проводить у ворот соперника.

– Будут ли изменения в составе и какие у вас вообще планы на матчи в Минске?

– Мне нужно пересмотреть эту игру, увидеть, как каждый хоккеист действовал индивидуально, чтобы понять, как лучше будет для команды в дальнейшем.

Могу заверить вас, что дома мы будем бороться до последнего, играть в грамотный хоккей, играть на победу. В составе будут только те люди, которые имеют все необходимые для этого качества, – сказал .