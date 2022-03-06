Судьи отменили гол «Салавата» в овертайме и удалили Панина до конца матча с «Сибирью» за удар в голову Бодрову

Судьи отменили гол в ворота .

Команды играют в третьем матче серии первого раунда. По окончании первого овертайма счет равный – 1:1.

На 80-й минуте защитник уфимцев забросил шайбу в ворота, но после видеопросмотра гол был отменен.

Ранее капитан «Салавата» применил жесткий силовой прием против защитника «Сибири» . Судьи отменили гол и наказали Панина 5-минутным штрафом за атаку в область головы и шеи и 20-минутным дисциплинарным штрафом до конца матча.