Проворов о поражениях «Филадельфии»: «Нет взаимопонимания. Порой это значит, что надо упростить игру»

высказался о поражении «Филадельфии» от «Миннесоты» (4:5) в .

«Очевидно, нам не хватает слаженности в последних матчах. Сейчас, возможно, у каждого в голове складывается своя картина происходящего во время игры.

Так что, думаю, тут дело именно в этом, а не в том, что парни плохо играют или ошибаются. Тут дело в отсутствии взаимопонимания.

Разумеется, нам нужно выступать лучше. Мы должны найти способ наладить взаимодействие. Порой это означает, что нужно упростить игру», – сказал защитник «Филадельфии».