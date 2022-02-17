Проворов о «Филадельфии: «Если кто-то намерен взять 2 очка в матче с нами, то должен потрудиться»

Защитник «Филадельфии» призвал команду продолжать бороться в матчах .

Клуб потерпел поражение от (4:5 ОТ) 16 февраля.

«Если ты спокойно воспринимаешь поражения, то зачем вообще выходишь на лед? Нам нужно смотреть на каждую следующую игру как на самую главную и стараться ее выиграть.

Это должен быть наш настрой на оставшуюся часть сезона – и неважно, выдадим мы победную серию, чтобы включиться в борьбу за плей-офф, или нет.

Соперники [в ближайшие недели], конечно, непростые, однако это не должно обескураживать. Наш последний матч с «Питтсбургом», который является сейчас одной из лучших команд в НХЛ, показал, что мы вполне можем соперничать с лидерами.

Если кто-то рассчитывает взять два очка в матче с нами, то должен серьезно потрудиться», – заявил Проворов.