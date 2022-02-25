Майк Йео: «Проворова подводит излишнее старание. Он старается сделать слишком много, поэтому допускает ошибки»

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Майк Йео обозначил проблемы защитника Ивана Проворова.

«Я бы не сказал, что все так плохо, если посмотреть последние два-три матча.

Мы играли дома с «Вашингтоном», этот поединок Проворов провел достаточно сильно, и особенно больших ошибок он не допустил.

Как я вижу, Иван очень хочет, чтобы его игрой гордились, он очень старается сделать свою работу хорошо. И когда наша команда выступает не очень удачно, он старается взвалить ее на свои плечи.

К сожалению, Проворова подводит один момент – каждый раз, когда он выходит на лед, он очень хочет выиграть для нас матч. Его подводит излишнее старание. А мы хотим, чтобы Иван был самим собой.

Он просто старается сделать слишком много. И поэтому допускает нетипичные для себя ошибки. Так что это не вопрос его самоотдачи.

А мы ему говорим – когда Проворов играет в свой обычный хоккей, это дает нашей команде наибольшие шансы на победу», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Филадельфии».

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