Финский агент Нииранен: «Многие клубы КХЛ практически угрожали легионерам, препятствуя уходу»

Агент Симо Нииранен рассказал о сложностях, возникших у финских игроков при отъезде из КХЛ.

«Им было очень сложно уехать, особенно из российских клубов. Конечно, в каждой команде свой подход. Где-то к этому отнеслись с пониманием и вели себя соответствующим образом. Но многие клубы препятствовали уходу хоккеистов, практически угрожая им и преуменьшая серьезность ситуации.

Игроки озабочены вопросами собственной безопасности и благополучия, то же касается их семей. Профессиональные игроки – это такие же люди, как и все остальные.

Происходящее оставит глубокий след. Вероятно, будут игроки, которые вернутся летом, если такая возможность появится. Тем не менее, на первый взгляд, большинство топ-хоккеистов скорее продолжит играть в западной Европе», – сказал Нииранен MTV Urheilulle.

Ранее КХЛ покинули Теему Хартикайнен, Юхо Метсола, Маркус Гранлунд и ряд других легионеров.

Легионеры массово покидают КХЛ: кажется, плей-офф доиграют только российские хоккеисты