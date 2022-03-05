Волк о 3:5 с «Металлургом»: «Барыс» мог победить, забей мы пару голов в начале игры. Чувствуешь себя побежденным, если шайба просто не идет в ворота»

рассказал об ощущениях от поражения в матче с .

«Барыс» уступил со счетом 3:5 в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

– Кертис, в первом периоде было столько шансов, но почему не удавалось забить?

– Да, не удавалась реализация, было много большинства в первом отрезке, их вратарь хорошо сыграл, сделал много сейвов. Но когда столько играешь в большинстве, нужно забивать. Это реально повлияло на исход игры, мы не забили в начале матча, а в конце было уже поздно.

– Дважды играли 5 на 3, и шайба просто не попадала в ворота?

– Нам нужно было быть готовыми сразу, с самого начала игры. Когда получаешь такие возможности, важно ими пользоваться. Игра могла сложиться иначе, забей мы пару голов в начале. Возможно, могли победить.

– И уже второй матч казалось почти невозможным переиграть Кошечкина?

– Вратарь сыграл очень хорошо эти два матча. Такое происходит в плей-офф, когда вратарь уверенно играет. Нужно бросать больше, могли вывести его из ворот и забить. Будем добиваться победы в следующей домашней игре, никогда не знаешь, что произойдет.

– Но все поменялось в концовке, забили первый – и все пошло по-другому?

– Это придало нам жизни, тяжело, когда никак не удается забить, создавая такие моменты. Если шайба просто не идет в ворота, чувствуешь себя побежденным.

– Показалось, что, создав столько моментов в первом периоде, появилось давление от того, что никак не удается забить?

– Да, как будто все против тебя. Когда смогли организовать первую шайбу, некий груз будто упал с плеч. Ожили, постараемся так же начать следующий матч.

– Сейчас разрешили ходить на матчи почти всем болельщикам, почувствовал атмосферу?

– Болельщики поддерживали просто невероятно. Их поддержка заряжает, дает энергию. И мы должны были лучше играть, ответить им. Болельщики усложняют игру для соперника, а для нас домашние матчи играют важную роль в плей-офф. Нужно найти путь к старту матча, лучше начинать.

– Они сменили вратаря, это как-то повлияло?

– Нет, не думаю. Просто, когда видишь, что вратарь сменился, нужно бросать шайбу больше, давить на ворота. Он просидел на лавке почти 50 минут, не разогрет. Никита бросил и попал в ворота.

– Послезавтра другой день, другая игра?

– Да, просто нужно забыть сегодняшний матч. В этом красота плей-офф, мы знаем своего соперника, знаем, как играть против них и что нужно сделать для победы. Продолжить то, что начали в концовке этой игры, – заявил форвард .