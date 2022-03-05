Воробьев о 5:3 с «Барысом»: «Металлург» много удалений нахватал, но Кошечкин здорово справился»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Василий Кошечкин КХЛ Барыс Кубок Гагарина Хоккей

Илья Воробьев отметил игру вратаря Василия Кошечкина в матче «Металлурга» с «Барысом».

В третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина, завершившемся победой клуба из Магнитогорска со счетом 5:3, 38-летний голкипер стал второй звездой.

– Много удалений нахватали. Было меньшинство, но Вася очень здорово справился с этим. Нам удалось потом забить и один, и второй гол во втором периоде.

– Почему поменяли Кошечкина?

– Счет позволял, дали отдохнуть ему лишние десять минут, – сказал главный тренер «Металлурга».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные