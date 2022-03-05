Михайлис о 3:5 с «Металлургом»: «Извиняюсь за 2-й период. У «Барыса» были недопустимые ошибки»

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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис объяснил причины поражения от «Металлурга».

Команда из Казахстана уступила со счетом 3:5 в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

– Хочу извиниться за второй период перед нашими болельщиками. Не сказать, что мы были неготовые, но были определенные недопустимые ошибки, не было той концентрации, какая должна быть в таких матчах.

Вышли на третий период с огромным желанием, но очень здорово сыграл Кошечкин. Должны были забивать больше, но не преодолели вратаря.

Хорошо, что мы забили эти три гола, это поможет нам подготовиться к следующему матчу. Хороший задел, это очень важно психологически.

– Когда Савченко вернется?

– Думаю, только в следующем раунде, – отметил Михайлис.

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