«У «Авангарда» больше игроков высокого класса, чем у «Ак Барса». Одной работоспособностью выиграть тяжело, кто забивать будет?» Сушинский о серии Кубка Гагарина

уверен, что у «Авангарда» больше сильных хоккеистов, чем у «Ак Барса».

Клуб из Омска после двух матчей 1/8 финала Кубка Гагарина ведет в серии с казанцами со счетом 2:0.

«Если помните, «Авангард» и в прошлом сезоне выиграл в Казани два матча в начале серии, а потом случилась обратка в Балашихе. Не скрываю своей симпатии к омичам, поэтому скажу, что надеюсь, что в этом году будет не так. Хотя, конечно, для хоккея интереснее, чтобы история повторилась.

«Авангард» вообще парадоксальная команда, ей в гостях побеждать почему-то легче, чем дома, вспомните, в прошлом чемпионате в Казани были выиграны все четыре матча.

Даже в нынешнее время, когда в лиге осталось не так много исполнителей высокого класса, у «Авангарда» они есть, их больше, а у «Ак Барса»…

Одной работоспособностью выиграть тяжело. Кто будет забивать-то?

Во втором матче не играл тот же Зарипов – лидер команды, который способен реализовать каждый момент, который у него возникает, так как уровень мастерства позволяет. А вот партнеры…

Вспомните, какой момент Данис создал партнеру в первой встрече: пустой угол, все уехали в другую сторону. И ведь все равно не забил! Вратарь «Авангарда» совершил отличный сейв», – заявил бывший президент «Авангарда».

«Авангард» дважды забил в меньшинстве за 13 минут – и прибил этим казанцев! «Ак Барс» горит 0-2 в серии