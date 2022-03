КХЛ о сэйве Грубеца после броска Уила в пустые ворота: «Привет, меня зовут Шимон Грубец»

Вратарь Шимон Грубец совершил эффектный сэйв в матче Кубка Гагарина с .

Казанцы играли в численном большинстве в начале второго периода.

с левого фланга выполнил поперечную передачу на , оставшегося перед пустыми воротами омичей.

Однако Грубец успел переместиться и поймать шайбу в ловушку.

«Привет, меня зовут , – подписали ролик в англоязычном аккаунте КХЛ в твиттере.

HI MY NAME IS SIMON HRUBEC 🇨🇿#GagarinCup pic.twitter.com/BfR6tbpDpd