КХЛ о сэйве Грубеца после броска Уила в пустые ворота: «Привет, меня зовут Шимон Грубец»

Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец совершил эффектный сэйв в матче Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
Казанцы играли в численном большинстве в начале второго периода.
Данис Зарипов с левого фланга выполнил поперечную передачу на Джордана Уила, оставшегося перед пустыми воротами омичей.
Однако Грубец успел переместиться и поймать шайбу в ловушку.
«Привет, меня зовут Шимон Грубец», – подписали ролик в англоязычном аккаунте КХЛ в твиттере.
HI MY NAME IS SIMON HRUBEC 🇨🇿#GagarinCup pic.twitter.com/BfR6tbpDpd— KHL (@khl_eng) March 2, 2022