КХЛ о сэйве Грубеца после броска Уила в пустые ворота: «Привет, меня зовут Шимон Грубец»

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Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец совершил эффектный сэйв в матче Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

Казанцы играли в численном большинстве в начале второго периода.

Данис Зарипов с левого фланга выполнил поперечную передачу на Джордана Уила, оставшегося перед пустыми воротами омичей.

Однако Грубец успел переместиться и поймать шайбу в ловушку.

«Привет, меня зовут Шимон Грубец», – подписали ролик в англоязычном аккаунте КХЛ в твиттере.

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