Хартли о победе над «Ак Барсом»: «Было ощущение, что Прохоркин вышел на спецзадание. Лучший игрок матча наряду с Грубецом»

Теги Ак Барс Авангард Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Наиль Якупов Николай Прохоркин Шимон Грубец Хоккей

Боб Хартли поделился мыслями о победе над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) в первом матче Кубка Гагарина.

– Когда начинаешь плей-офф, учитывая паузу, много непонятного. Игроки постарались на славу, как мы на них и полагались.

Первый период было важно провести хорошо – и мы это сделали. Может быть, много вопросов, но стоит поблагодарить наших игроков.

Мы с первой секунды хорошо себя показывали и я доволен тем, как мы потрудились во время перерыва. 

Мы поработали над системой игры, физподготовкой и сегодня во всех аспектах мы здорово смотрелись. 

Шимон Грубец себя проявил, Николай Прохоркин две важнейшие шайбы забросил. Хорошая победа стала наградой игрокам за их работу. 

– Что с Наилем Якуповым и сыграет ли он? 

– Он был не в состоянии играть. 

– В чем преобразился Николай Прохоркин? Насколько довольны им? 

– У него не только опыт игры в НХЛ. У него хорошие габариты, а в плей-офф это и нужно.

Если посмотреть, как он забивал первую шайбу – использовал скорость, габариты – это и нужно. Он талантливый игрок, восстановился после травмы. 

Было ощущение, что он вышел на спецзадание. И однозначно он лучший игрок матча наряду с Грубецом. 

– Что изменилось в игре команды по сравнению с регулярным чемпионатом? 

– Я сказал игрокам, что в нынешних обстоятельствах любая команда может выиграть Кубок Гагарина, потому что нет такого, что кто-то заходит в плей-офф на победной волне.

Я с предвкушением ждал первый период. Но не могу сказать, что я волновался. Сегодня мы просто были лучше.

– Вы видели сэйв Грубеца после броска Уила?

– Да-да-да. Отлично! Это самый главный сэйв матча. 

– У вас третья серия плей-офф с «Ак Барсом». Вы ни разу не проигрывали в Казани. В чем секрет? 

– Хочется сказать, что Элвис мертв. «Битлз» распались. Все, что было – это история. 

Команда изменилась. Она не такая, какой была 4 года назад. Видимо, нам нравится приезжать в Казань. У нас нет страха, когда играем в овертайме. Если не получится – то начнём в следующем матче, – заявил главный тренер «Авангарда».

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