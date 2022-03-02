Хартли о победе над «Ак Барсом»: «Было ощущение, что Прохоркин вышел на спецзадание. Лучший игрок матча наряду с Грубецом»

поделился мыслями о победе над (2:1 ОТ) в первом матче Кубка Гагарина.

– Когда начинаешь плей-офф, учитывая паузу, много непонятного. Игроки постарались на славу, как мы на них и полагались.

Первый период было важно провести хорошо – и мы это сделали. Может быть, много вопросов, но стоит поблагодарить наших игроков.

Мы с первой секунды хорошо себя показывали и я доволен тем, как мы потрудились во время перерыва.

Мы поработали над системой игры, физподготовкой и сегодня во всех аспектах мы здорово смотрелись.

себя проявил, Николай Прохоркин две важнейшие шайбы забросил. Хорошая победа стала наградой игрокам за их работу.

– Что с и сыграет ли он?

– Он был не в состоянии играть.

– В чем преобразился ? Насколько довольны им?

– У него не только опыт игры в НХЛ. У него хорошие габариты, а в плей-офф это и нужно.

Если посмотреть, как он забивал первую шайбу – использовал скорость, габариты – это и нужно. Он талантливый игрок, восстановился после травмы.

Было ощущение, что он вышел на спецзадание. И однозначно он лучший игрок матча наряду с Грубецом.

– Что изменилось в игре команды по сравнению с регулярным чемпионатом?

– Я сказал игрокам, что в нынешних обстоятельствах любая команда может выиграть , потому что нет такого, что кто-то заходит в плей-офф на победной волне.

Я с предвкушением ждал первый период. Но не могу сказать, что я волновался. Сегодня мы просто были лучше.

– Вы видели сэйв Грубеца после броска Уила?

– Да-да-да. Отлично! Это самый главный сэйв матча.

– У вас третья серия плей-офф с «Ак Барсом». Вы ни разу не проигрывали в Казани. В чем секрет?

– Хочется сказать, что Элвис мертв. «Битлз» распались. Все, что было – это история.

Команда изменилась. Она не такая, какой была 4 года назад. Видимо, нам нравится приезжать в Казань. У нас нет страха, когда играем в овертайме. Если не получится – то начнём в следующем матче, – заявил главный тренер .