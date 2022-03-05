Мэр Новосибирска об отмене МЧМ-2023: «Официальных документов не видел. Чемпионаты мы используем для улучшения жизни в городе, работа важная»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не подтвердил отмену МЧМ-2023.

«Я лично официальных никаких документов, что отменено проведение чемпионата мира по хоккею у нас в городе, вот таких официальных документов не видел.

До сих пор идут комментарии в СМИ. Но я хочу напомнить, что проведение чемпионатов, таких мероприятий, связанных с новогодней столицей, мы используем для того, чтобы улучшить условия жизни в Новосибирске, обновить, улучшить инфраструктуру города, провести ремонты, построить мосты, благоустройство сделать, оформить зеленые зоны.

Мы же делали это не только ради чемпионата. Чемпионат что? Чемпионат – неделя, и закончился, ну две недели. А все, что мы сделаем и закончим, безусловно, и сдадим в сроки, – все это останется для новосибирцев, и эта работа очень важна.

И мы будем проводить ее с напряжением. Мы все сделаем точно в срок», – заявил Локоть на пресс-конференции.

Санкции пришли в хоккей: сборная не едет на чемпионаты мира (взрослый и молодежный), МЧМ-2023 тоже забирают