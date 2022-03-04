Фетисов о санкциях ИИХФ: «Югославию бомбили страны НАТО. Но реакции МОК и федераций не было, соревнования проводились»

считает, что спорт полностью сдался политике.

Депутат Госдумы прокомментировал решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. Напомним, у России также отобрали право на проведение МЧМ-2023.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям не допускать к соревнованиям российских спортсменов.

– Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит с российским спортом?

– Я плохо отношусь к этой ситуации. Не знаю, на каком основании эти все решения были приняты. Не думаю, что олимпийская хартия позволяет это делать, попирая права спортсменов. Спорт вне политики. Он и был создан как раз во время всяких разборок, чтобы остановить войны, разборки, дать возможность людям соревноваться. То есть основной принцип олимпизма здесь попирается, мне кажется.

Кстати, ведь именно в Санкт-Петербурге избрали нового президента федерации хоккея, который запретил сейчас принимать участие в международных турнирах нашим хоккеистам. Вот таким образом он отблагодарил нас. Не думаю, что у какой-то международной федерации есть сегодня в уставе или в положении пункты о подобных запретах.

Поэтому все, что нужно делать сейчас нашему спортивному руководству, – это собрать аргументы и идти в спортивный арбитраж, может, даже в суд по правам человека. Здесь напрямую попираются права спортсменов.

– А есть ли шанс, на ваш взгляд?

– Пробовать надо. Есть шанс не только отстоять свою позицию. У нас будет площадка, где мы можем объяснить, почему Российская Федерация приняла то или иное решение. Если бы я был руководителем российского спорта, я бы 100 процентов пошел бы и доказывал. Мы играли и в период холодной войны. Правда, были бойкоты в 80-м и 84-м годах. Тоже там попирались права наших спортсменов.

А сейчас вот так просто взять и запретить нашим мальчишкам играть в Канаде на юниорском чемпионате мира – это какая-то запредельная история, для меня по крайней мере. Я имею право судить, потому что провел всю свою жизнь в спорте. Мне кажется, это тот самый случай, когда спорт полностью сдался политике. А это не предполагают сами олимпийские принципы.

– Вы какие-то исторические аналогии видите?

– Аналогии? Я не хочу проводить аналогии. Я просто могу привести вам наглядный пример. Югославию бомбили страны НАТО. В это время проводились соревнования. И никакой реакции не было, ни МОК, ни международных федераций. Это один из аргументов защиты, – сказал двукратный олимпийский чемпион.