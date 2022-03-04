Черкас про СКА: «Ротенберг погрузился в тренерскую работу. Он во всех предметах хоккейной науки разбирается»

Сергей Черкас считает, что погрузился в тренерскую работу.

– Станет ли для Ротенберга проблемой отсутствие опыта работы на таком уровне?

– Мне кажется, что нет. Да, он только сейчас получил статус главного тренера, но по большому счету и раньше находился и на скамейке, или где-то рядом. Почти всегда. А сейчас просто себя «легализовал», занял официальную должность, руководит командой и делает это достаточно успешно.

– Как вы, кстати, считаете, реально ли он руководит командой, или как хороший менеджер все отдает на откуп своим помощникам?

– Складывается впечатление, что он очень погрузился в тренерскую работу, а не просто окружил себя умелыми спецами, которые помогают. По крайней мере, когда общаюсь с ним, то понимаю, что разговариваю с профессиональным тренером, он во всех предметах хоккейной науки разбирается.

На протяжении долгого времени он учился. И сейчас может квалифицированно ответить на любой вопрос, – сказал экс-вратарь и тренер .