Давыдов о «Динамо»: «Видно, что Кудашов потратил много сил на Пекин. Скорее всего, эмоции пока не восстановлены»

считает, что проигрывает из-за Олимпиады.

Трехкратный олимпийский чемпион высказался о ситуации в серии первого раунда Кубка Гагарина. Динамовцы проиграли 2 домашних матча и уступают со счетом 0-2.

– Честно говоря, с опасениями ждал кубкового старта родной команды – и, к сожалению, они оправдываются. Пока не вижу сильного «Динамо» образца осени и зимы, команда вошла в плей-офф по накатанной, чего делать нельзя. Плей-офф – это всегда дополнительное усилие, надрыв, что и доказывает «Северсталь».

– В чем причина фальстарта?

– Череповец во время олимпийского перерыва в полном составе целенаправленно готовился к розыгрышу Кубка Гагарина. Тогда как «Динамо», наоборот, потеряло лидеров – нападения, обороны, тренерского мостика.

Видно, что потратил много сил на Пекин, где он провел большой объем работы, вел тренировки. Скорее всего, эмоции пока не восстановлены, нужно еще немного времени.

– Шанс переломить ход серии остается?

– Вспоминаю финал «Динамо» с «Авангардом», когда в примерно таком же стиле дали сопернику фору, но потом героически все преодолели. Знаю, что все наши болельщики мечтают повторить тот сценарий.

– Это реально?

– Посмотрите на составы. Если отбросить вратарский фактор, то у «Динамо» очень серьезный кадровый потенциал и преимущество во всех линиях. Если Леша этот потенциал реализует, то серию спасем. Я верю в «Динамо», – сказал Давыдов.