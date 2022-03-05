Давыдов о «Динамо»: «Видно, что Кудашов потратил много сил на Пекин. Скорее всего, эмоции пока не восстановлены»

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Виталий Давыдов считает, что «Динамо» проигрывает «Северстали» из-за Олимпиады. 

Трехкратный олимпийский чемпион высказался о ситуации в серии первого раунда Кубка Гагарина. Динамовцы проиграли 2 домашних матча и уступают со счетом 0-2. 

– Честно говоря, с опасениями ждал кубкового старта родной команды – и, к сожалению, они оправдываются. Пока не вижу сильного «Динамо» образца осени и зимы, команда вошла в плей-офф по накатанной, чего делать нельзя. Плей-офф – это всегда дополнительное усилие, надрыв, что и доказывает «Северсталь».

– В чем причина фальстарта?

– Череповец во время олимпийского перерыва в полном составе целенаправленно готовился к розыгрышу Кубка Гагарина. Тогда как «Динамо», наоборот, потеряло лидеров – нападения, обороны, тренерского мостика.

Видно, что Алексей Кудашов потратил много сил на Пекин, где он провел большой объем работы, вел тренировки. Скорее всего, эмоции пока не восстановлены, нужно еще немного времени.

– Шанс переломить ход серии остается?

– Вспоминаю финал «Динамо» с «Авангардом», когда в примерно таком же стиле дали сопернику фору, но потом героически все преодолели. Знаю, что все наши болельщики мечтают повторить тот сценарий.

– Это реально?

– Посмотрите на составы. Если отбросить вратарский фактор, то у «Динамо» очень серьезный кадровый потенциал и преимущество во всех линиях. Если Леша этот потенциал реализует, то серию спасем. Я верю в «Динамо», – сказал Давыдов. 

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