Шипачев о 0-2 с «Северсталью»: «Пропускаем простые голы и не можем забить. Надо забивать»

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Вадим Шипачев высказался о 0-2 в серии с «Северсталью».

«Динамо» проиграло 2 домашних матча в серии первого раунда Кубка Гагарина. 

– Начали плохо игру. Пропустили простые голы. Потом подравнялись, но не дотянули.

– Что в этой серии идет не так?

– Пропускаем простые голы и не можем забить. Физика? Мы тоже готовились, все делали. Надо голы забивать.

– Что ждете по матчам в Череповце по антуражу?

– Нам надо их выиграть. Больше нет комментариев.

– Насколько вам комфортно играть с О’Деллом?

– Не я же состав называю. У нас хорошие игроки, и я готов играть с любым, – сказал капитан московского клуба.

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