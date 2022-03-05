Шипачев о 0-2 с «Северсталью»: «Пропускаем простые голы и не можем забить. Надо забивать»

высказался о 0-2 в серии с «Северсталью».

проиграло 2 домашних матча в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Начали плохо игру. Пропустили простые голы. Потом подравнялись, но не дотянули.

– Что в этой серии идет не так?

– Пропускаем простые голы и не можем забить. Физика? Мы тоже готовились, все делали. Надо голы забивать.

– Что ждете по матчам в Череповце по антуражу?

– Нам надо их выиграть. Больше нет комментариев.

– Насколько вам комфортно играть с О’Деллом?

– Не я же состав называю. У нас хорошие игроки, и я готов играть с любым, – сказал капитан московского клуба.