Кудашов о 3:4 с «Северсталью»: «Динамо» подвели собственные ошибки. Не реализовали кучу моментов, в атаке сыграли нормально»

Алексей Кудашов дал комментарий о поражении от «Северстали» (3:4) во втором матче серии Кубка Гагарина.
– Начали нормально, потом две ошибки, которые стоили нам двух голов. Мы не реализовали кучу моментов. И вратарь их здорово сыграл.
– 14 минут штрафа снова. Откуда столько удалений?
– Нарушали правила.
– Несмотря на два поражения и негатив, хочу отметить, что третий период был хороший. Почему нельзя было также играть предыдущие пять?
– Не соглашусь. В атаке во всех трех периодах сыграли нормально. Нас подвели ошибки собственные.
– Что нужно улучшать, чтобы начать побеждать?
– Не удаляться, хорошо играть без шайбы, реализовать моменты.
– Почему не было в воротах Александра Еременко? И не было желания поменять вратаря после первого броска?
– Сложный вопрос. После первой шайбы меняют редко. Сделали ставку на Ивана Бочарова.
– Почему не было Андрея Педана? Травма?
– У нас все в обойме.
– Меньшинство было козырем в регулярке. Что случилось сейчас?
– Есть нюансы, тактические. Там клюшку не так поставил. Развернул коньки неверно. В общем есть моменты, над которыми надо работать, – заявил главный тренер московского «Динамо».
«Северсталь» ведет 2-0 в серии с московским «Динамо», выиграв две игры в Москве