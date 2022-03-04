Кудашов о 3:4 с «Северсталью»: «Динамо» подвели собственные ошибки. Не реализовали кучу моментов, в атаке сыграли нормально»

дал комментарий о поражении от (3:4) во втором матче серии Кубка Гагарина.

– Начали нормально, потом две ошибки, которые стоили нам двух голов. Мы не реализовали кучу моментов. И вратарь их здорово сыграл.

– 14 минут штрафа снова. Откуда столько удалений?

– Нарушали правила.

– Несмотря на два поражения и негатив, хочу отметить, что третий период был хороший. Почему нельзя было также играть предыдущие пять?

– Не соглашусь. В атаке во всех трех периодах сыграли нормально. Нас подвели ошибки собственные.

– Что нужно улучшать, чтобы начать побеждать?

– Не удаляться, хорошо играть без шайбы, реализовать моменты.

– Почему не было в воротах ? И не было желания поменять вратаря после первого броска?

– Сложный вопрос. После первой шайбы меняют редко. Сделали ставку на Ивана Бочарова.

– Почему не было ? Травма?

– У нас все в обойме.

– Меньшинство было козырем в регулярке. Что случилось сейчас?

– Есть нюансы, тактические. Там клюшку не так поставил. Развернул коньки неверно. В общем есть моменты, над которыми надо работать, – заявил главный тренер московского .

«Северсталь» ведет 2-0 в серии с московским «Динамо», выиграв две игры в Москве