Дыняк о 0-2 с «Авангардом»: «Ак Барсу» чуть-чуть не хватает везения. У нас боевая команда, назад не отступим»

высказался о 0-2 в серии с .

проиграл 2 домашних матча в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Недостойно так проигрывать при своих болельщиках. Хочу принести извинения нашим болельщикам, которые так яростно нас поддерживают.

– Почему команде не удается завершающий бросок, затолкать шайбу в ворота?

– Чуть-чуть не хватает везения в каких-то моментах. Шайба катается по ленточке, но не заходит в ворота. Будем исправлять ситуацию, есть день, чтобы перезагрузить голову и сыграть иначе.

– Если Эрик Фер выпадет надолго, то станет это проблемой для вашей тройки?

– Сезон длинный – бывают травмы, что-то еще, но у нас боевая команда, назад не отступим. Каждый человек готов заменить любого игрока, и хуже от этого не будет, – сказал форвард казанцев.