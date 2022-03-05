Дыняк о 0-2 с «Авангардом»: «Ак Барсу» чуть-чуть не хватает везения. У нас боевая команда, назад не отступим»

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Никита Дыняк высказался о 0-2 в серии с «Авангардом».

«Ак Барс» проиграл 2 домашних матча в серии первого раунда Кубка Гагарина. 

– Недостойно так проигрывать при своих болельщиках. Хочу принести извинения нашим болельщикам, которые так яростно нас поддерживают.

– Почему команде не удается завершающий бросок, затолкать шайбу в ворота?

– Чуть-чуть не хватает везения в каких-то моментах. Шайба катается по ленточке, но не заходит в ворота. Будем исправлять ситуацию, есть день, чтобы перезагрузить голову и сыграть иначе.

– Если Эрик Фер выпадет надолго, то станет это проблемой для вашей тройки?

– Сезон длинный – бывают травмы, что-то еще, но у нас боевая команда, назад не отступим. Каждый человек готов заменить любого игрока, и хуже от этого не будет, – сказал форвард казанцев. 

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