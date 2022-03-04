Каменский об Овечкине, Кузнецове и Орлове: «Идет большое давление. Но они справляются, выполняют свою работу на отлично»

Валерий Каменский отметил, что российские игроки «Вашингтона» феерят весь сезон.
В матче с «Каролиной» (4:0) забитыми голами отметились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
«Они весь сезон феерят. Наверное, тяжело сейчас, идет большое давление. Но они молодцы, справляются, выполняют свою работу на отлично, показывают достойный хоккей. Своим любимым делом доказывают мастерство в каждой игре.
Получается ли у них таким образом отвечать тем людям, которые призывают их выгнать из НХЛ? Только своей работой могут показывать, что они профессионалы. Не надо обращать внимание на таких людей, спорт вне политики. Наши игроки должны делать свое дело и получать от хоккея удовольствие», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.
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