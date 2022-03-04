Каменский об Овечкине, Кузнецове и Орлове: «Идет большое давление. Но они справляются, выполняют свою работу на отлично»

отметил, что российские игроки «Вашингтона» феерят весь сезон.

В матче с «Каролиной» (4:0) забитыми голами отметились , и .

«Они весь сезон феерят. Наверное, тяжело сейчас, идет большое давление. Но они молодцы, справляются, выполняют свою работу на отлично, показывают достойный хоккей. Своим любимым делом доказывают мастерство в каждой игре.

Получается ли у них таким образом отвечать тем людям, которые призывают их выгнать из ? Только своей работой могут показывать, что они профессионалы. Не надо обращать внимание на таких людей, спорт вне политики. Наши игроки должны делать свое дело и получать от хоккея удовольствие», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.

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