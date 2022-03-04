Глава Башкортостана показал плакат с российским солдатом, буквой Z и Салаватом на матче «Салават» – «Сибирь»

Радий Хабиров показал плакат политического характера на матче «Салавата» с «Сибирью».
Глава Башкортостана Радий Хабиров, гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов и премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подняли плакат с российским солдатом, буквой Z и башкирским национальным героем Салаватом Юлаевым.
«Салават Юлаев» и «Сибирь» (1:0, 2-й период, 1-0 в серии) играют в матче первого раунда плей-офф КХЛ.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.
Фото: скриншот трансляции телеканала ОТС.
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