Все игроки «Северстали» готовятся к матчу с «Динамо» в штатном режиме

Теги Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Йоонас Няттинен Адам Лишка ТАСС Роберт Рооба Якоб Стенквист Робин Пресс Хоккей

Игроки «Северстали» готовятся к матчу с «Динамо» в штатном режиме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба КХЛ.

«Все игроки «Северстали» готовятся к матчу в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе.

Сегодня «Северсталь» проведет второй матч в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Динамо» (1-0).

Ранее стало известно, что все легионеры «Салавата» ушли из клуба. Расположение «Сибири» покинули Харри Сятери и Юрки Йокипакка. Голкипер Юхо Олкинуора расторг контракт с «Металлургом».

В составе «Северстали» выступают пять легионеров: защитники Робин Пресс и Якоб Стенквист, нападающие Адам Лишка, Йоонас Няттинен и Роберт Рооба.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные