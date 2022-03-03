Вовченко о «Северстали»: «Баллоны потаскали в паузе, сейчас ноги отпустило, вот и бежим, как кони»

рассказал о физическом состоянии «Северстали» в серии с «Динамо».

Череповецкая команда повела 1-0 в серии, выиграв первый матч со счетом 6:3.

– При счете 2:2 паники у нас не было. Все понимали, что надо играть дальше.

Нам повезло, что мы быстро третий гол забили. Потом уже всей командой вперед побежали, забросили еще одну шайбу. Дальше оставалось только много не пропустить.

– Вы выиграли матч в стиле Мохаммеда Али. Порхали вокруг более мощного соперника, как бабочка, и жалили, как пчела. Смотрите его бои перед матчем?

– Нет, я лично не фанат бокса. Просто четко выполняем тренерскую установку. Бьем в тело только по правилам. Главное – отобрать шайбу и перейти в атаку.

– Если серьезно – за счет чего вы превзошли соперника в скорости?

– Баллоны потаскали в паузе, сейчас ноги отпустило, вот и бежим, как кони.

– В смысле – как ЦСКА?

– Нет, я в прямом смысле этого слова. Про ноги, – сказал нападающий .

Разин красиво убрал «Динамо» в первом матче. Кажется, «Северсталь» готова к сенсации