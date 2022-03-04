«Сибирь» о ситуации с легионерами: «Только что провели утреннюю раскатку в Уфе. Пока все на месте»

«Сибирь» сообщила, что Сятери и другие легионеры пока остаются в команде.

«Только что провели утреннюю раскатку в Уфе. Пока все на месте», – говорится в телеграм-канале новосибирского клуба.

Ранее клуб покинул американский нападающий Ник Шор.

В составе остаются вратарь и защитник (оба – Финляндия), защитник (Словакия) и форвард Джей Си Липон (Канада).

Сегодня клуб проведет второй матч в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (0-1).

Метсола, Ларсен, Хартикайнен и Маннинен покинут «Салават Юлаев». Уфимцы останутся без легионеров («Чемпионат»)