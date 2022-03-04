«Сибирь» о ситуации с легионерами: «Только что провели утреннюю раскатку в Уфе. Пока все на месте»

Теги Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Харри Сятери Юрки Йокипакка Михал Чайковски Джей Си Липон Хоккей

«Сибирь» сообщила, что Сятери и другие легионеры пока остаются в команде.

«Только что провели утреннюю раскатку в Уфе. Пока все на месте», – говорится в телеграм-канале новосибирского клуба. 

Ранее клуб покинул американский нападающий Ник Шор.

В составе «Сибири» остаются вратарь Харри Сятери и защитник Юрки Йокипакка (оба – Финляндия), защитник Михал Чайковски (Словакия) и форвард Джей Си Липон (Канада).

Сегодня клуб проведет второй матч в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (0-1). 

Метсола, Ларсен, Хартикайнен и Маннинен покинут «Салават Юлаев». Уфимцы останутся без легионеров («Чемпионат»)

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