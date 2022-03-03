Теденбю о 3:8 от СКА: «Мы слишком много удалялись, а они были очень хороши в большинстве. Это нас прибило»

Маттиас Теденбю считает, что минское «Динамо» развалилось во втором периоде игре со СКА.

В первом матче плей-офф команда из Беларуси уступила со счетом 3:8.

«Первый период мы провели хорошо, но во втором периоде мы развалились. Не знаю, что случилось, но мы слишком много удалялись, а был очень хорош в большинстве. Это нас прибило.

В третьем периоде мы играли нормально, а вот второй период надо полностью забыть и перезарядиться на следующий матч. В моменте с моим голом Тайлер Грэйовак отличную передачу сделал, очень красивую. Он своим пасом полностью перехитрил вратаря, мне оставалось только забить.

Жду совершенно другой игры в следующем матче. Мы будем играть чуть жестче, [в этом матче] с нашей стороны было недостаточно силовой борьбы. Надо захватить инициативу, побольше держать шайбу в чужой зоне.

У СКА быстрые игроки, которые хотят как можно быстрее переходить из обороны в атаку. Если мы их вымотаем, им будет сложнее проводить контратаки.

Я играл пару раз против , это хороший вратарь. Надо больше его закрывать перед воротами. Если он видит шайбу, то в большинстве случаев поймает ее», – сказал шведский форвард минского «Динамо».

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